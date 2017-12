Red de Veluwe: 'Uitbreiding Lelystad Airport is ongeldig'

Aan de vooravond van het cruciale debat in de Tweede Kamer over de fouten in het Lelystad Airport-dossier, wordt opnieuw grote kritiek geuit op de besluitvorming. Actiegroep Red de Veluwe zegt dat er grote fouten gemaakt zijn in de procedures. ,,De uitbreiding is ongeldig”, stelt zegsman Robert Tieskens.

Red de Veluwe heeft een brief op poten naar alle Kamerfracties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd. Daarin worden twee zaken aan de kaak gesteld: de burgers van andere provincies dan Flevoland zijn niet op tijd ingelicht en ze hebben te laat hun mening kunnen geven. ,,Dat druist in tegen Europese regelgeving”, zegt actievoerder en tevens jurist, Robert Tieskens van Red de Veluwe. Volgens hem moet het plan voor uitbreiding van Lelystad Airport ‘geheel heroverwogen’ worden. ,,Uitstel van de uitbreiding gaat niet ver genoeg.”

Alleen Flevoland

De actiegroep heeft meerdere punten van kritiek. ,,Ten eerste is de MER (milieueffectrapportage, red.) juridisch en technisch niet correct. De rapportage is alleen opgesteld voor Flevoland, terwijl veel meer provincies beïnvloed worden door het besluit. De vliegtuigen komen straks ook in Gelderland en Overijssel laag over”, stelt Tieskens. ,,Ook is er geen enkele rekening gehouden met de vogeltrek rondom Lelystad.” Dat laatste werd eerder al door het ministerie ontkend.

Een andere actiegroep, Hoog Overijssel, legde onlangs fouten in de MER bloot. De geluidsberekeningen van de overvliegende toestellen kloppen niet. Het ministerie erkende de fout en is die nu aan het herstellen. ,,Maar dat is niet genoeg”, zegt Red de Veluwe. ,,Ze moeten óók de effecten voor andere provincies onderzoeken!”

Oren open

Tieskens stelt verder dat de bewoners te laat de mogelijkheid hebben gekregen om hun mening te geven. ,,We zijn pas in juni van dit jaar ingelicht. In 2015 is het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport al genomen.” Volgens de zegsman is het niet vreemd dat Red de Veluwe nu pas met de kritiek komt. ,,We hebben dit uiteraard al eerder verkondigd, maar toen luisterde niemand. Nu lijkt iedereen wel de oren open te hebben.”

Red de Veluwe en Hoog Overijssel werken nauw samen. ,,We hebben dit weekend nog contact gehad. Als er geen uitstel komt en de plannen gewoon worden doorgezet, dan zullen we zeker ook samen optrekken om een juridisch gevecht te leveren. Want wij laten het hier niet bij zitten. Je merkt aan alles dat dit besluit niet goed zit.”

Morgen is in de Tweede Kamer het debat over de milieueffectrapportage en de geluidsberekeningen. Een cruciale week, vindt Tieskens.