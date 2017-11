Steekproef: waardering voor groei Lelystad Airport naar vakantievliegveld

Bijna de helft van de inwoners van deze regio ziet een vakantievliegveld in Lelystad zitten. De groep voorstanders is fors groter dan de groep mensen die faliekant tegen uitbreiding van Lelystad Airport is. Dat is de verrassende uitkomst van een representatieve steekproef die de Stentor liet uitvoeren.

Daar staat tegenover dat bijna een derde (32 procent) van de inwoners een vakantieluchthaven in Flevoland niet ziet zitten. 22 procent is neutraal; deze mensen zijn niet voor en niet tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad.

Wethouder Jop Fackeldey van Lelystad is content met de uitkomsten van de representatieve steekproef. ,,Het is ook mijn eigen ervaring dat de meeste mensen gewoon positief zijn. Veel inwoners zien een vakantieluchthaven dicht bij huis wel zitten.”

Enquête

Naast een representatieve steekproef, waarbij bijna de helft van de respondenten aangaf minder goed geïnformeerd te zijn, hield de Stentor ook een enquête onder lezers. Bij die groep is veel minder draagvlak voor vliegveld Lelystad, maar daar is ruim driekwart juist wel goed de feiten op de hoogte. Slechts 30 procent is positief, terwijl 62 procent absoluut geen vakantievliegveld in Lelystad wil. Acht procent is neutraal. Ruim 13.500 mensen deden mee aan de online enquête op de website van deze krant.