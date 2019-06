Tweede Kamerleden willen nieuw onderzoek naar stikstofuitstoot rondom Lelystad Airport

De leden van drie partijen vinden dat er eerst nieuw onderzoek gedaan moet worden naar de uitstoot van stikstof in Natura2000- gebieden in de omgeving van Lelystad Airport en onder de laagvliegroutes. Aanleiding voor de vragen over nieuw onderzoek naar stikstof is een uitspraak die de Raad van State eind vorige maand deed. Die stelde dat een programma om stikstof tegen te gaan in kwetsbare natuurgebieden, niet voldoet. Op basis van de ‘PAS’ werden vergunningen verleend, maar dat programma voldoet nu niet meer.