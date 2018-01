Twijfelachtig of vliegverkeer naar Lelystad écht hoger kan

Volgens LVNL-topman Michiel van Dorst is het onmogelijk die toezegging vooraf te doen omdat de klus te complex is. Ook ontbreekt vooralsnog de noodzakelijke overeenstemming met buurlanden Duitsland en België.

2023

De komende jaren wordt het volle luchtruim heringedeeld. Die operatie is pas in 2023 afgerond. De verwachting is dat de laagvliegroutes boven Oost-Nederland dan omhoog kunnen en de overlast voor inwoners vermindert.

Van Dorst wil die garantie echter niet geven. „Nee, die toezegging doe ik niet want de complexiteit is te groot”, zei hij gisteren in dagblad NRC. ,,Dit grijpt allemaal op elkaar in. Er zijn zo veel betrokkenen en beperkingen. We zijn in gesprek met België en Duitsland, maar we hebben nog geen overeenstemming. Als wij iets omgooien heeft dat daar grote gevolgen.”

Streep door de rekening

De uitspraak van de LVNL-baas is een streep door de rekening van tegenstanders van het vakantievliegveld in Lelystad en de velen die zich zorgen maken over overlast van vliegtuigen. Die hopen juist dat de herindeling van het luchtruim de overlast vermindert.

,,Dit is precies wat wij al tijden roepen: de herindeling geeft geen enkele garantie dat het straks hoger kan”, zegt Leon Adegeest van actiegroep HoogOverijssel. ,,De uitspraken van Van Dorst maken het alleen maar waarschijnlijker dat de overlast na herindeling zeker niet minder is. Onze zorgen zijn met deze uitspraak verder toegenomen.”

Slechtste scenario

Volgens Adegeest moeten bewoners oppassen ‘dat we niet in het pak genaaid worden’. ,,Dit is het slechtste scenario: beginnen met Lelystad Airport in de verwachting dat de laagvliegroutes omhoog gaan, terwijl later blijkt dat het helemaal niet kan. We hopen dat de Tweede Kamer dit op tijd inziet.”