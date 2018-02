Verbijstering over belangenverstrengeling bij ‘soap’ Lelystad Airport​

De SP heeft gelijk na de publicatie een debataanvraag de deur uitgedaan. Kamerlid Cem Laçin: ,,Ik sta versteld, dit is echt bizar. Dit dossier kent inmiddels teveel fouten om te zeggen dat het een onschuldig missertje betreft dat geen gevolgen hoeft te hebben. Het vertrouwen is dusdanig geschaad dat er iets moet gebeuren. Ik wil van de minister weten of zij hiervan wist en waarom de Kamer daarover niet is geïnformeerd. Het Lelystad-dossier is een cocktail van wantrouwen en er komt elke week een ingrediënt bij.”



,,We moeten stoppen met Lelystad, het is een grote rommelboel aan het worden”, zegt de PVV. Het dossier zou zelfs een ​​parlementaire enquête waard zijn, meent de parlementariër. Kamerlid Dion Graus: ,,Al die commissies hebben miljoenen gekost en ze blunderen tot en met. Het lijkt Fawlty Towers wel! De PVV’er wil dat het geplande grote debat over Lelystad er nu zo snel mogelijk komt. ,,Dan kan al deze nieuwe informatie erbij worden betrokken. Wat een soap! Mensen die zulke dingen willens en wetens doen, moeten een beroepsverbod krijgen.”