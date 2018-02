Vijf redenen waarom de minister niet anders kon dan 'Lelystad' uitstellen

De opening van Lelystad Airport is met een jaar uitgesteld. Vijf redenen waarom minister Cora van Nieuwenhuizen niet anders meer kon dan het vakantievliegveld uitstellen.

Niet eens zo lang geleden, half december, was ze nog optimistisch: ze ging er alles aan doen om Lelystad Airport volgens planning op 1 april 2019 te openen. Nu, twee maanden later, is alles anders. Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) stelt de opening van vakantievliegveld Lelystad met een jaar uit. Vijf redenen waarom ze niet anders meer kon.

1. Burgerprotest

Ineens waren ze daar, vorig jaar juni: laagvliegroutes. Over tientallen kilometers boven Oost-Nederland moet op 1.800 meter hoogte worden gevlogen om 'Lelystad' mogelijk te maken. Inwoners van Gelderland en Overijssel schrikken zich het apezuur. Ze wisten van niks. De verontwaardiging is groot, de boosheid nog groter. HoogOverijssel krijgt gezelschap van een keur aan nieuwe actiegroepen: Red de Veluwe, HoogoverWezep, LaagvliegroutesNEE. Ze bundelen hun krachten en weten in korte tijd tienduizenden inwoners te mobiliseren. Die laten een massaal burgerprotest klinken en weten in een mum van tijd politieke partijen achter hun boodschap te scharen.

2. Politieke druk

Diverse gemeenteraden schrikken wakker. Er wordt stelling genomen tegen de laagvliegroutes. De regionale politiek volgt. Provinciale Staten van Overijssel nemen een motie aan waarin unaniem wordt opgeroepen vliegveld Lelystad uit te stellen. Datzelfde doen de Gelderse collega's. Ook gedeputeerden Annemieke Traag (Overijssel) en Josan Meijers (Gelderland) voeren de druk op richting Den Haag. De Tweede Kamer begint zich te roeren, de oppositie ruikt bloed. Op DENK na pleit de voltallige oppositie vóór uitstel van Lelystad Airport. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie twijfelen openlijk.

Tel daar de verkiezingen in maart bij op - die als een zwaard van Damocles boven dossier-Lelystad hangt - en het is duidelijk: de politieke druk op de minister was immens.

3. Wantrouwen

In oktober 2017 ontdekt HoogOverijssel fouten in het milieueffectrapport (mer) voor vliegveld Lelystad. De overlast blijkt veel groter dan is aangenomen. Het wantrouwen groeit.

Begin februari ontstaat grote onrust als Leon Adegeest, boegbeeld van het bewonersprotest, uit het bewonerscomité stapt omdat het ministerie volgens hem aan een plan werkt voor duizenden extra vliegbewegingen. De minister ontkent stellig, maar het wantrouwen wordt er niet minder om.

Wanneer de Stentor onthult - vorige week - dat de expert die voor het ministerie het milieuplan moet repareren getrouwd is met de directeur van de commissie die deze moet beoordelen, ontstaat de schijn van belangenverstrengeling. Het wantrouwen bereikt een kookpunt. Veel burgers hebben het gevoel dat project-Lelystad koste wat kost wordt doorgedrukt.

4. Veel werk

Er is nog een bult werk te verzetten. De onafhankelijke commissie-mer moet de gerepareerde mer beoordelen. Ook moet het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport overnieuw. Een tijdrovende klus, want deze moet door zowel de Tweede als Eerste Kamer en ook de Raad van State moet er nog een plasje over doen.

Daar komt bij dat het 'selectiviteitsbeleid' nog in de kinderschoenen staat. Hiermee wil het kabinet airlines - die niet staan te springen vanaf Lelystad te vliegen - verplichten hun plek op Schiphol op te geven en naar Flevoland te verhuizen. Bovendien moet de Europese Commissie het omstreden selectiviteitsbeleid nog goedkeuren, wat geen gelopen race is. Alles bij elkaar moet er nog veel water door de IJssel voordat het vakantievliegveld open kan.

5. Belofte