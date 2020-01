Wel of geen groei: Kamer eist opheldering van minister over uitspraken over Lelystad Airport

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wist al tijden dat autonome groei op Lelystad Airport onvermijdelijk is. Die uitspraak deed minister Cora van Nieuwenhuizen vorige maand in een interview met dagblad Trouw. Het was een opmerkelijk uitspraak, want het is juist altijd de bedoeling geweest dat het nieuwe vakantievliegveld in Lelystad zou dienen als overloopluchthaven van Schiphol. Alleen vliegmaatschappijen die hun stek op de nationale luchthaven opgeven, zouden vanaf Lelystad mogen vliegen.