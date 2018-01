Wethouder: Snelle opening Lelystad Airport kan zorgvuldig

Kamerlid Bruins van de ChristenUnie zei vrijdag in de Stentor dat uitstel van het nieuwe vakantievliegveld in Flevoland ‘voor de hand ligt’. ,,Voor mij is een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak veel belangrijker dan april 2019 als openingsdatum”, aldus Bruins.

Volgens Fackeldey geeft Bruins enkel aan dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. ,,Dat vinden wij ook. Het is prima dat Bruins dit aangeeft. Het motiveert ons alleen maar meer om, samen met het kabinet, de ChristenUnie te overtuigen dat het proces zorgvuldig is en Lelystad Airport per 1 april 2019 open kan.”

Vertrouwen

Fackeldey houdt echter vast aan de lijn van minister Cora van Nieuwenhuizen: nu eerst de fouten in de milieueffectrapportage (mer) van het vakantievliegveld herstellen en vervolgens de onafhankelijke commissie-mer in maart laten beoordelen of alles nu wél aan de regels voldoet. ,,Laten we die rapporten afwachten en dan is het aan alle partijen in de Tweede Kamer om te oordelen of Lelystad Airport per april 2019 open kan. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken”, aldus Fackeldey.