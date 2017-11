Zelfrijdende wagentjes vervoeren straks bagage op Lelystad Airport

Achter de schermen op het vakantievliegveld voltrekt zich vanaf april 2019 een futuristisch schouwspel. Over een betonnen vloer zullen karretjes de koffers vervoeren. Een koffer per karretje. De bedenker van dit systeem, het Veghelse bedrijf Vanderlande, won er vorige maand een innovatieprijs mee op een beurs in München.

Batterij

De karretjes rijden op een oplaadbare batterij, zegt Gijs Bartelet van Vanderlande. Dankzij een scanner botsen ze niet op muren, kolommen of elkaar. En hoe weet zo'n karretje waar het naartoe moet rijden? ,,Bij het inchecken wordt een koffer gelabeld. Op dat label zit een barcode die gekoppeld is aan een bepaalde vlucht.'' Groot voordeel voor Lelystad is dat dit systeem makkelijk meegroeit met de uitbreiding van de terminal. Hoef je het stelsel van lopende banden niet te verleggen of te verlengen. Verder is het energiezuinig, aldus Bartelet. Zeker in vergelijking met de banden. ,,Die moeten voor een koffer allemaal in gang worden gezet.'' Ook het opladen gebeurt automatisch: de karretjes rijden zelf naar het oplaadpunt en keren daarna terug naar de bagagehal. ,,Dit systeem kent alleen maar voordelen'', aldus Bartelet. Lelystad heeft de primeur, andere luchthavens zullen volgen. ,,We zijn met meerdere partijen in gesprek.''