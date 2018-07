Zorgen over Lelystad Airport na afwijzing Europese Commissie

Video Vijfhon­derd mensen tijdens protest Lelystad Airport in Zwolle

23 juni Rond de vijfhonderd mensen zijn vanmiddag afgekomen op de protestmars tegen Lelystad Airport in Zwolle. Dat laat de organisatie weten. Ze floten bij elke positieve zin die over het vliegveld werd uitgesproken, hielden spandoeken in de lucht en waren boos. Soms zelfs heel boos.