Zwolse coalitiepartijen eisen duidelijkheid over Lelystad Airport

De coalitiepartijen roepen daarom nu op tot uitstel van een besluit over de opening in Lelystad totdat 'helder in beeld is wat de gevolgen zijn'. Van Campen: ,,De Zwollenaren verdienen nu gewoon duidelijkheid. We hoeven ons als Zwolle ook niet neer te leggen bij een deadline die niet in samenspraak met de regio is. Juist omdat onze regio veel effecten gaat ondervinden van de luchthaven."