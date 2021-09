16 messteken bij fatale burenruzie in Lelystad: Edward A. (37) krijgt tbs met dwangverpleging

‘Buurman Joop’, zoals Weber in de flat aan De Stelling in Lelystad bekend stond, was er op woensdag 2 september 2020 getuige van dat A. uitviel tegen zijn onderbuurvrouw. Die had geklaagd over geluidsoverlast vanuit zijn flatwoning. Het hield haar kindje van een paar maanden oud uit de slaap, maar daar had A. weinig begrip voor. Hij ontstak in woede. Omdat de onderbuurvrouw dat zelf niet meer durfde trok Weber bij A. aan de bel.