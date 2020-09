18 jaar cel en tbs voor twee mannen die Gerrit (72) in zijn huis in Lelystad ombrachten

Kunstwerk van Marisja in Natuurpark Lelystad vernield: ‘Het moet echt stoppen’

24 augustus Apetrots was kunstenares Marisja van Weegberg op haar creatie in Natuurpark Lelystad. Meer dan honderd uur had ze haar ziel en zaligheid in het werk gelegd. Tot haar verdriet is van het HaasKonijn weinig meer over. Eén of meerdere vandalen vernielden het vrijdag. ,,Ik hoop dat dit de laatste keer was.”