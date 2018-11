1830 edelherten Oostvaardersplassen voorlopig gered

Het uitstel van twee weken komt voor Provincie Flevoland, die een ‘reset’ wil zodat het gebied kan herstellen, niet goed uit. Er is volgens de Gedeputeerde Staten haast geboden met het afschieten. ,,Als we nu niet beginnen heeft het afschieten geen zin meer. We willen de maatschappelijke onrust en het dierenleed deze keer voorkomen”, aldus een woordvoerder. De grote sterfte binnen de hertenpopulatie het afgelopen jaar heeft het ‘voordeel’ dat er nu een kleinere populatie is. ,,Dit is het moment voor afschot, omdat er anders nog veel meer bijkomen en dan is het afschieten in korte tijd niet meer haalbaar.”