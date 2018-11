2000 mensen vormen menselijk schild rond het ziekenhuis in Lelystad tijdens ‘omarm-manifestatie’

Zo’n 2000 mensen gaven zondagmiddag gehoor aan de oproep om het ziekenhuis in Lelystad te omarmen. Dat gebeurde letterlijk, met een kring van mensen hand in hand om het gebouw. Als een menselijk schild. En opnieuw klonk de boodschap: ‘We willen een volwaardig ziekenhuis in de stad!’

De manifestatie was een initiatief van de gemeenteraad van Lelystad. Die wilde zo laten zien dat vóór het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen stad en omstreken de instelling omarmde. Maar ook nu nog. De bijeenkomst is een signaal naar het St Jansdal, de zorgverzekeraar en de landelijke politiek: hoofdrolspelers in dit hoofdstuk. De Lelystadse burgemeester Ina Adema riep het nog maar eens hardop tijdens de manifestatie: Lelystad wil een volwaardig ziekenhuis. Geen uitgeklede variant.

Polikliniek

Het is de zorg van de stad, de gemeente en de andere inwoners van de Oostelijk Flevoland: dat het Zuiderzeeziekenhuis op z'n hoogst een uitgebreide polikliniek wordt. Zonder een volwaardige Spoedeisende Eerste Hulp en een volwaardige afdeling Verloskunde. Het St Jansdal uit Harderwijk gaat de zorg in Oostelijk Flevoland voor z'n rekening nemen, maar liet eerder al weten dat een echte spoedeisende eerste hulp niet kan. Dat geldt ook voor een opgetuigde afdeling Verloskunde.

Die boodschap vond geen gehoor bij de ongeveer 2000 mensen zondagmiddag in Lelystad. Ze willen geen reis naar Harderwijk als de nood aan de man komt. Dat geldt ook voor bevallingen, die zorg komt dan ook op meer afstand te liggen. Het is vooral de vrees van Urk, dat veel jonge gezinnen kent: 'Lelystad’ is het meest dichtbij voor het dorp.

Pap

De boodschap vanmiddag in Lelystad was duidelijk. Die zal ook heus overkomen bij de hoofdrolspelers in dit ziekenhuisdrama. Maar daarmee is een 'volwaardig ziekenhuis’ niet op voorhand een feit. Zorgminister Bruno Bruins liet afgelopen week weten dat het bod van St Jansdal het bod van St Jansdal is. En dat hij als minister geen enorme vinger in die pap heeft.

Een van de hoofdrolspelers is zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Die was vanmiddag de boeman tijdens de manifestatie. Elke keer als de naam van de zorgverzekeraar viel, klonk er boe-geroep vanuit het publiek.

Volledig scherm Een zee van mensen bij de manifestatie. © Herre Stegenga/de Stentor