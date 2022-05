21-jarige bestuurder doet ‘dubbel gevaarlijk’ in Lelystad

Suiker­klont­jes­fa­briek in Lelystad vindt hoge arboboete onbegrijpe­lijk

Suikerfabriek Iscal Sugar aan de Zuiveringweg in Lelystad vindt het onzin om een fikse arboboete betalen, omdat een ingehuurde schoonmaakster zo dom was haar hand in een lopendebandmachine te steken, bleek vandaag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

9 mei