240 uur taakstraf geëist tegen darter Co Stompé voor belastingfraude

Celstraf geëist voor stalken ex-vrouw

19 augustus 'Ik wil alleen maar dat hij stopt met mij lastigvallen, want ik leef al jaren in angst.' Dat zei de ex-vrouw van Alberto L. vrijdag in de Lelystadse rechtbank. De 71-jarige Lelystedeling moest zich hier verantwoorden voor het langdurige stalken van zijn ex. Ook haar ouders kwamen maar niet van hem af.