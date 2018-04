36-jarige Lelystedeling opgepakt na worsteling met agenten

Twee agenten surveilleerden in de nacht van woensdag op donderdag in de Muziekwijk in Almere. Rond 00:15 uur, op de Pianoweg, viel hun oog op een bestelbus. De bestuurder remde een aantal keer, reed door om daarna weer om te keren. De agenten vertrouwden het niet en gaven de bestuurder een stopteken. Hij stopte wel, maar begon direct tegen de agenten te schreeuwen. Die probeerden hem te kalmeren. Vervolgens begon hij de agenten te beledigen.