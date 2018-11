524 schuldeisers bij failliete IJsselmeerziekenhuizen

Patiënt Lelystad wil niet naar ander ziekenhuis: huisartsen vrezen voor veiligheid

27 november Een groeiende groep patiënten in Lelystad kan of wil niet naar een ander ziekenhuis terwijl dat wel nodig is. Daardoor is de veiligheid van patiënten in gevaar, waarschuwt voorzitter Berend Jansen van huisartsenorganisatie Medrie. Woensdag grijpen huisartsen een gesprek met minister Bruno Bruins aan om het probleem onder de aandacht te brengen.