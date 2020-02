53 paarden gered van de dood bij grote brand in Lelystad

In Lelystad zijn donderdagavond bij een grote brand in een manege 53 paarden in veiligheid gebracht. De brand in paardensportcentrum X-tern aan de Uilenweg is inmiddels onder controle. De brandweer laat de schuur met kantine en dressuurhal gecontroleerd uitbranden.