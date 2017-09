60.000 keer 'nee' tegen vliegroutes Lelystad nog niet voldoende voor kamervragen

Video Dankzij przewalski’s is Lelystad wereldberoemd in Mongolië

6:00 Wereldberoemd in Mongolië, uniek in Nederland en vrijwel onbekend buiten Flevoland: Natuurpark Lelystad. Waar bezoekers oog in oog kunnen staan met een eland of een Pater Davidshert, maar waar tegelijkertijd internationale successen zijn geboekt met het herintroduceren van met uitsterven bedreigde soorten als het przewalskipaard en de wisent.