61 kilometer te hard op Oostvaardersdijk, man (35) uit Lelystad is rijbewijs kwijt

VIDEO Lelystadse burgemees­ter Ina Adema wordt nieuwe commissa­ris van de Koning in Brabant

12:15 De Lelystadse burgemeester Ina Adema volgt Wim van de Donk op als commissaris van de Koning in Brabant. Het is voor het eerst dat de provincie kiest voor een VVD’er. De 52-jarige Adema vertrekt op een moment dat Lelystad er niet best voorstaat.