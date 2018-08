64-jarige Nederlander en 59-jarige Duitser slachtoffers van vliegtuigongeval

Histori­sche Catalina voortijdig aan de grond door motorpech

7 augustus Aan het allerlaatste vliegseizoen van de iconische vliegboot Catalina in Nederland is een voortijdig einde gekomen. Tijdens een trainingsvlucht om de licenties van de bemanning te verlengen is de linker motor stuk gegaan. ,,Daarmee is het einde oefening. De gifbeker moet kennelijk helemaal leeg”, aldus een zwaar teleurgestelde vlieger/eigenaar Arjan Dros (72).