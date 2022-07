72-jarige Lelystedeling veroordeeld voor verleiden 17-jarige en bezit kinderporno

Coloriet en Woonzorg Flevoland openen tijdelijk verblijf in Lelystads ziekenhuis St Jansdal

Een tijdelijk verblijf voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken in Flevoland. Dat is Getijde. Het initiatief van Coloriet, Woonzorg Flevoland en St Jansdal is gevestigd in het Lelystadse ziekenhuis. Daar opent Getijde vanaf 1 oktober de deuren.

30 juni