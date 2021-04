A6 dit weekend dicht tussen Lelystad-Noord en Swifterbant

Gluren naar kiekendie­ven, reeën - en misschien zelfs- bevers vanuit vier nieuwe spotplek­ken in de Oostvaar­ders­plas­sen

26 maart Wie in het schemerdonker aan de waterkant van de Lage Vaart bevers wil zien of bij kraakhelder weer met een verrekijker kiekendieven komt spotten, kan zijn hart ophalen in de Oostvaardersplassen bij Lelystad. Vandaag zijn er vier nieuwe uitzichtpunten in het ‘Etalagegebied’ tussen de Lage Vaart en de A6 geopend.