Aandeelhouders IJsselmeerziekenhuizen: ‘Wij pleegden geen schimmige transacties’

De aandeelhouders van de failliete IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaart, onder wie zorgondernemer Loek Winter, weerspreken dat er sprake is geweest van ‘ontoelaatbaar handelen’ en ‘schimmige transacties’. De VVD nam die woorden tijdens het debat in de Tweede Kamer over het omvallen van de hospitalen in de mond.

In de pers verschenen eerder verhalen over bedrijven die door de ziekenhuizen in zouden worden gehuurd. Bedrijven, waar diezelfde Winter ook een aandeel in zou hebben. Ook werd er geopperd dat de zorgondernemer en zijn kompaan Willem de Boer (ex-bankier) geld zouden verdienen met het vastgoed van de ziekenhuizen. Daarover werden woensdag tijdens het Tweede Kamer-debat opmerkingen gemaakt. Ook beloofde minister Bruins dit tot op de bodem uit te zoeken.

Verklaring

Winter en de andere aandeelhouders reageren nu in een officiële verklaring. ,,De aandeelhouders verwerpen de aantijgingen van ontoelaatbaar handelen en schimmige transacties. Zij hebben de accountant gevraagd de beweringen hierover zorgvuldig te onderzoeken en hierover aan de curatoren een objectief en onafhankelijk rapport uit te brengen”, zo luidt de tekst.

Ze stellen dat het hen nooit om maximale winst is gegaan en dat er door deze groep in totaal bijna 15 miljoen euro is geïnvesteerd in de vorm van leningen en kapitaal. ,,De aandeelhouders benadrukken dat er in de afgelopen tien jaar nimmer dividend is uitgekeerd.”

Redden