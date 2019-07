Aangifte tegen Staatsbosbeheer: Konikpaarden Oostvaardersplassen staan in brandende zon

Dat zegt Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren in Flevoland die donderdagmiddag naar de politie is gestapt. Ze maakt zich zorgen over de konikpaarden die in de brandende zon in de zogeheten vangkraal staan, in afwachting van transport naar Wit-Rusland. ,,Staatsbosbeheer zorgt voor hooi en water, maar niet voor beschutting. De wet zegt dat dieren bescherming verdienen bij extreem weer. Dat is niet alleen hagel en storm, maar ook extreme hitte’’.