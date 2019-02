Aanrijtijden ambulances vanuit Urk en Lelystad te lang

De aanrijtijden van ambulances voldoen in Lelystad en Urk niet meer aan de branchenorm van maximaal driekwartier. Voor spoedgevallen in Lelystad doen ambulances er gemiddeld vijf minuten langer over en vanuit Urk duurt het gemiddeld een uur voordat de patiënt in het ziekenhuis is. Dat blijkt uit een analyse die de gemeente Lelystad maakte op basis van registraties door van de GGD Flevoland.

Het grootste tijdsverlies zit in de extra tijd die nodig is om een patiënt naar een ziekenhuis verder weg te vervoeren, nu die in de failliete IJsselmeerziekenhuizen niet altijd meer kunnen worden geholpen. „Afhankelijk van de aandoening of het letsel kan dit ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de patiënt”, stelt gemeente Lelystad vast in een ‘position paper’.

Dupe

Of en hoe patiënten hiervan de dupe zijn geworden kan een woordvoerder van de GGD op dit moment nog niet zeggen.

De cijfers zeggen niets over de tijd die ambulances nodig hebben om ter plaatse te gaan. Anders dan voor het afleveren van een patiënt bij het ziekenhuis bestaat daarvoor wel een wettelijke norm: 15 minuten. Om die reden zijn er extra ambulances beschikbaar in Flevoland.

Eerste hulp

De spoedeisende eerste hulp in Lelystad is alleen nog overdag en op werkdagen geopend. ’s Avonds en in het weekend zijn spoedgevallen uit Lelystad en omgeving aangewezen op het ziekenhuis in Harderwijk. Voor Urk en Emmeloord is het ziekenhuis in Sneek het alternatief. Spoedeisende hulp voor kinderen onder de 12 jaar is in Lelystad helemaal niet meer beschikbaar. Ook zwangere vrouwen moeten uitwijken naar elders.

Werkdruk

Huisartsen en verloskundigen zien hun werkdruk sterk oplopen door de sluiting van het ziekenhuis. „Huisartsen ondervinden onder andere problemen met het plaatsen van patiënten voor medisch specialistische zorg”, constateert Lelystad. Ze moeten veelvuldig bellen met andere ziekenhuizen om een geschikt bed te vinden. Verloskundigen moeten zwangere vrouwen begeleiden naar andere ziekenhuizen, waardoor er vaker een achterwacht nodig is om nieuwe acute situaties te kunnen opvangen.

Toekomstverkenner

Een ‘toekomstverkenner’ van het ministerie van VWS is bezig in kaart te brengen wat Lelystad en omgeving nodig hebben. Voor de gemeente Lelystad is dat helder: „Een ziekenhuisvoorziening in Lelystad die naast de poliklinische functies ook voorziet in mogelijkheden voor kortdurende opname, kleinere ingrepen, een spoedeisende hulp 24/7 en acute verloskunde”.

Lobby N50