‘Aanstootgevend’ en ‘godslasterlijk’, maar De Tong keert dit jaar terug langs A6 bij Lelystad

Natuurmonu­men­ten erkent nu dat er toch ‘minder schone’ bagger is gebruikt voor Marker Wadden

Bij de Marker Wadden is vorig jaar 4400 kubieke meter ‘minder schone bagger’ gestort. Dat laat Natuurmonumenten via haar website weten. Drie maanden geleden ontkende de organisatie in de Stentor dat er na 2017 nog vervuilde grond is gebruikt voor de aanleg van de eilandengroep.

8 februari