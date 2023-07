Aantal huizen in Lelystad groeit tot 2050 harder dan in rest van Nederland

Dit is de nieuwe CdK in Flevoland: ‘Het is een geweldige provincie’

Hij is al 21 jaar burgemeester, in drie gemeenten, en vindt het tijd voor iets anders. Arjen Gerritsen (53), nu nog burgemeester van Almelo, volgt vanaf 1 november Leen Verbeek op als Commissaris van de Koning in Flevoland. Een nadere kennismaking met een man die ‘staat te popelen’ om aan de slag te gaan in de polder. „De geschiedenis van Flevoland is heel erg inspirerend.”