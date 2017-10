Acht tips over overvallen in Lelystad na uitzending Opsporing Verzocht

videoDe uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht heeft acht tips opgeleverd aangaande de overvallen op de Wibra en de Action in Lelystad. Of daar ook de gouden tip bij zit, waardoor de overvaller gepakt kan worden, is nog niet bekend. Zijn totale buit was niet groter dan 100 euro. De overvallen werden op donderdagmorgen 8 juli gepleegd door dezelfde persoon.

Rond 09.20 uur die dag stapt hij de Action binnen op winkelcentrum Lelycentre in Lelystad. Vlak voor hij dat doet, trekt hij een groene bandana deels voor zijn gezicht. Vervolgens trekt hij een pistool en loopt op de kassa af.

Mogelijk reageert de kassière naar zijn zin te traag, want even later loopt hij om de toonbank heen en probeert zelf de kassalade te openen of mee te nemen.

Dat lukt hem niet, waarna hij de Action verlaat. Maar voor hij dat doet, veegt hij met zijn mouw over de kassalade, vermoedelijk om zijn vingerafdrukken weg te werken.

Daarop loopt hij niet weg, maar gaat aan de overkant naar binnen bij de Wibra. Hij vraagt de kassière om de kassalade, en in eerste instantie neemt ze hem niet serieus, zo vertelt ze in het televisieprogramma. Pas als hij zijn wapen op haar richt, overhandigt ze hem de lade. Daarmee vlucht hij weg.

Vluchtroute

Van zijn vluchtroute is bekend dat hij het winkelcentrum uitgerend is via de trap naar boven, aan het begin van het winkelcentrum. Daarna nam hij de Veluwsebrug en aan het eind van de brug is hij via de trap naar beneden de daarachter gelegen Atolwijk ingevlucht. Daar gooide hij de kassalade in de bosjes. Zijn buit bedroeg niet meer dan 100 euro, vertelt de politie in de uitzending. ,,Maar daarvoor heeft hij wel heel veel mensen schrik aangejaagd."

Omstanders

Op de beelden in de uitzending was onder andere te zien hoe een moeder een kind aan de arm wegsleurt van de Wibra als ze in het voorbijgaan de overvaller met een pistool in de hand ziet staan.

De eigenaar van de fietsenzaak tegenover de Wibra probeerde nog even om de vluchtende overvaller tegen te houden. ,,Maar toen richtte hij zijn pistool op me en dacht ik, oké, laat maar gaan. Dat is het me niet waard", zegt hij voor de camera's van Opsporing Verzocht.

Signalement overvaller

De politie is nu op zoek naar de overvaller, maar ook naar een getuige die mogelijk iets gezien heeft wat de politie kan helpen bij het onderzoek.

Het signalement van de overvaller luidt: een man van begin 20 met een getinte huidskleur. Hij droeg een trainingsjasje en een trainingsbroek van een onbekend merk. Verder droeg hij een Michael Jordan-pet en witte Nike-schoenen, type Air Max One. Mogelijk is hij afkomstig uit de Atolwijk, dat is dezelfde wijk als die hij ingevlucht is.

Signalement getuige

Een donkergetinte man in een rood shirt liep in het winkelcentrum voor de Action langs op het moment dat de overvaller daar naar binnen liep. Mogelijk heeft deze man de dader goed in het gezicht gezien. Daardoor kan hij een belangrijke getuige zijn in het onderzoek.

Na de uitzending van Opsporing Verzocht, dinsdagavond, ontving de politie acht tips. Of daar ook de gouden tip bij zit,kon de politie nog niet zeggen. ,,We zijn alles aan het natrekken."