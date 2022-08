Achtervolging nadat vrouw met lachgas achter stuur wordt getrapt in Lelystad

Update Man (33) onder invloed van harddrugs betrokken bij aanrijding op snelweg bij Lelystad

De politie in Lelystad had de handen de afgelopen dagen vol aan bestuurders onder invloed uit met name de eigen stad, met onder meer een aanrijding met gewonden woensdagavond op de snelweg tot gevolg. Bij verschillende controles bleek dat er duidelijk te veel drank of drugs was gebruikt.

4 augustus