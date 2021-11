Achttien gedetineerden besmet met corona: bezoek niet welkom in gevangenis Lelystad

De gedetineerden die besmet zijn met het coronavirus, moeten de hele dag in hun cel blijven en worden regelmatig gecontroleerd door de medische dienst. ,,De andere gedetineerden die op dezelfde afdeling verblijven, gaan in beperkte quarantaine en ondergaan na vijf dagen een PCR-test’’, zegt Jelika Thomas, woordvoerder van de Dienst Justitionele Inrichtingen.

Verdere verspreiding tegengaan

Lelystad is niet de enige inrichting waar coronabesmettingen zijn onder de gedetineerden. In het Justitieel Complex in Zaanstad zijn twintig besmettingen vastgesteld. In de gevangenis in Zwolle zit dat aantal nu op twee.