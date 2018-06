Achttien jaar cel voor eerwraak in Lelystad

De 27-jarige Dilshad K. uit Lelystad is door de rechtbank veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Hij probeerde zijn zusje en haar vriend te vermoorden in zijn woonplaats.

K. schoot op klaarlichte op zijn zus en haar vriend toen die een afspraak hadden in de rechtbank. De verdachte hield vol dat hij in een opwelling handelde toen hij zijn zus en haar vriend tegenkwam. De zus is ervan overtuigd dat het om eerwraak gaat, omdat zij een partner heeft gekozen waar de familie het niet mee eens is.

Bijna overleden

De verdachte wachtte vorig jaar februari urenlang voor het station in Lelystad op zijn zusje en haar vriend. Hij richtte het vuurwapen op de vriend en schoot, maar miste. Zijn zusje sprong in het water. Hij richtte het wapen toen op zijn zusje, maar het wapen weigerde. Toen zij uit het water probeerde te klimmen heeft hij haar in het water gegooid. Na een worsteling heeft hij haar minutenlang onder water gehouden tot zij niet meer bewoog. Als ze niet was gereanimeerd, was ze overleden.

Het gaat om een zeer gewelddadig incident dat op klaarlichte dag op de openbare weg vlakbij het station in Lelystad heeft plaatsgevonden. Het is op geen enkele manier aan de verdachte te danken dat de slachtoffers het hebben overleefd. Dit alles brengt de rechtbank ertoe om een lange celstraf op te leggen. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.