Actiegroep hervat bijvoeren grazers in Oostvaardersplassen

Het illegaal bijvoeren van grote grazers in de Oostvaardersplassen is hervat. Een actiegroep zegt afgelopen dagen twee keer heckrunderen van hooi te hebben voorzien. Op internet loopt een inzameling om meer hooi te kunnen kopen.

Het is een 'beperkte groep' heckrunderen die honger heeft, zegt woordvoerster Ellemieke van de Werken. ,,Het gras staat laag, grote delen van het gebied zijn overwoekerd met onkruid'', liet ze eerder weten tegen deze krant. Achter de actiegroep 'Dieren Bijvoeren Oostvaardersplassen' gaan 42 voerders schuil, een klein deel hiervan is afgelopen dagen op pad gegaan, aldus Van de Werken. ,,Er ging ook een dierenarts mee.'' Om deze mensen te beschermen, wil ze geen details geven over het bijvoeren. Ook wil ze geen foto's laten zien. ,,Ik kan het risico niet nemen.''

Simpel

De actiegroep houdt in de gaten hoe lang het duurt voordat de heckrunderen het hooi opgepeuzeld hebben. ,,Gebeurt dat snel dan komen we snel terug. Heel simpel'', zegt Van de Werken. Het is Staatsbosbeheer niet bekend dat er opnieuw is bijgevoerd in de Oostvaardersplassen. ,,Ik kan er dus niks over zeggen'', meldt een woordvoerder. ,,Behalve dat het niet mag.'' Hij benadrukt dat de dieren genoeg te eten hebben.

Quote De Statenle­den zijn niet van het pad af geweest en keken door verrekij­kers naar de dieren. Dat zegt niks Ellemieke van de Werken

Dat vindt de provinciale politiek ook na een kijkje in het gebied op uitnodiging van gedeputeerde Harold Hofstra. Ook 50Plus zag vorige week dat alles goed was, terwijl de partij daarvoor nog pleitte voor bijvoeren. ,,Lachwekkend'', zegt Van de Werken over het bezoek. ,,Ze zijn niet van het pad af geweest en keken door verrekijkers naar de dieren. Dat zegt niks.''