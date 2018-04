Actievoerders Oostvaardersplassen met petitie naar Tweede Kamer

Actievoerders die ageren tegen het beleid in de Oostvaardersplassen overhandigen dinsdag een petitie aan de Tweede Kamer. De petitie, waarin wordt opgeroepen de 'massale uithongering' in het gebied een halt toe te zetten, is al meer dan 120.000 keer getekend.