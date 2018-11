Actievoerders Oostvaardersplassen voor de rechter voor bedreiging, belediging en vernieling

Video 'Huidige plan voor ziekenhuis Lelystad is niet genoeg’

25 november De razendsnel opgetuigde manifestatie bij het ziekenhuis in Lelystad brengt zondagmiddag honderden, misschien wel een paar duizend bezorgde inwoners op de been. Zij roepen luidkeels om een volwaardig ziekenhuis in de stad. ,,Het huidige bod is niet genoeg!’’