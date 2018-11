Activisten Oostvaardersplassen stuurden dildo naar gedeputeerde Flevoland

Klein beetje hoop op volwaardi­ge spoedzorg na toezegging minister

22 november ,,We hebben een klein beetje hoop dat het ziekenhuis in Lelystad alsnog de beschikking krijgt over een volwaardige spoedeisende hulp, 24 uur per dag.’’ Dit zegt voorzitter Martine Visser van de Flevolandse Patiëntenfederatie in reactie op het debat over de toekomst van de IJsselmeerziekenhuizen, gisteren in de Tweede Kamer.