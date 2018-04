Actrice Belinda Meuldijk wil alle konikpaarden weghalen uit Oostvaardersplassen

Pieter van Geel presen­teert advies Oostvaar­ders­plas­sen

17 april Pieter van Geel presenteert woensdag 25 april het langverwachte advies over de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dat is een paar weken later dan aanvankelijk de bedoeling was, maar wel precies volgens de aangepaste planning.