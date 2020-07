Administratief rommeltje: Stichting Mamyo uit Lelystad moet subsidie terugbetalen

De subsidie werd verstrekt voor de 21ste editie van het Bondru Festival op 10 juni 2017 in Lelystad. Bij een steekproefcontrole naar de besteding van subsidiegelden viel de stichting door de mand. Volgens de gemeente Lelystad kon Mamyo niet aantonen waar de 4000 euro aan was uitgegeven en of er rekeningen van zijn betaald.

Contant betalen

Volgens Mamyo is een volledig overzicht gegeven van alle inkomsten en uitgaven, maar is het gebruikelijk dat artiesten in het festivalcircuit contant worden betaald. Een evenementenbedrijf zou betaald zijn na een pinopname. Verder is een en ander in de soep gelopen omdat de penningmeester door persoonlijke omstandigheden de administratie niet goed meer kon bijhouden. De Raad van State is het eens met de gemeente dat de besteding van de subsidie onvoldoende is verantwoord.