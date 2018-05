Advies dierenartsen: bouw bijvoeren Oostvaardersplassen langzaam af

Het laatste woord is nog niet gezegd over de Oostvaar­ders­plas­sen

25 april De commissie-Van Geel heeft gesproken, maar het laatste woord is nog niet gezegd over de Oostvaardersplassen. ,,Het welzijn van de dieren wordt alleen maar verder aangetast in plaats van verbeterd.'' Want adviseur Pieter van Geel wil minder ruimte voor de grazers, maar vooral: veel minder konikpaarden en edelherten.