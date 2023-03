Advies: Geen hoogspanningslijn door Nationaal Park Nieuw Land

Hoewel het NLNP aan de rand van Flevoland ligt en grenst aan het Markermeer en het IJsselmeer is er toch sprake van enige stikstofneerslag, constateert de commissie. Dat komt van een bedrijventerrein in Almere en van veeboeren dicht in de buurt van het park. Door de stikstof groeien er veel bramen in delen van het park. De parkbeheerders moeten voorkomen dat die verruiging zich uitbreidt, want de open vlaktes moeten behouden blijven. De visitatiecommissie adviseert om een dijkenroute aan te leggen door NPNL, zodat bezoekers de voor Nederland bijzondere vlaktes goed kunnen overzien hoewel ze daar niet mogen lopen.