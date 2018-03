Advies over Oostvaardersplassen uitgesteld door felle discussie

UpdateHoe om te gaan met grote grazers in Oostvaardersplassen bij Lelystad? Het advies van een onafhankelijke commissie komt later dan gepland. Door de 'opgelaaide maatschappelijke onrust', stelt voorzitter Pieter van Geel.

De commissie zou eind maart met een advies komen. Nu is de verwachting dat het rapport rond 25 april wordt gepresenteerd. Dat meldt de provincie Flevoland in een persbericht. Het advies is gericht aan de provincie, omdat zij in 2016 het wildbeheer overnam van het Rijk.

Felle discussie

Sinds een aantal weken woedt een felle discussie over het wel of niet bijvoeren van grote grazers in het natuurgebied. ,,De commissie wil de ontwikkelingen in februari en maart meenemen in haar advies en nog een aantal personen van instanties consulteren.''

Actievoerder Maacha Vrolijk reageert koel op het uitstel. ,,Het uitstel is een reactie uit paniek na de protesten. Het enige positieve kan zijn als wordt geadviseerd tot het opdoeken van de Oostvaardersplassen. Anders staan wij er over 20 jaar weer", zegt Vrolijk.