Advocaat wraakt rechter in zaak over schietpartij bij rechtbank Lelystad

De rechtszaak tegen de 26-jarige Dilshad K. uit Lelystad is vanmorgen stilgelegd. Zijn advocaat Aytekin Taner heeft de rechtbank gewraakt. Volgens Taner bleek uit de vraagstelling van de rechtbankpresident, dat zij vooringenomen was.

De rechtszaak had plaats in de streng beveiligde rechtbank in de Bunker in Amsterdam. K. wordt beschuldigd van een dubbele poging tot moord op zijn zus en haar vriend vlak buiten de rechtbank in Lelystad, in februari vorig jaar.

Camerabeelden

Zelf zweeg hij elf maanden lang tegen de politie, maar tijdens de zitting bekende hij. De duidelijke camerabeelden zijn belastend voor de verdachte. Op die beelden komen de zus en haar vriend Danilo Henriquez uit de rechtbank in Lelystad. Te zien is dat zijn zus in het water springt. K. houdt de vrouw minutenlang onder water. Zij moest worden gereanimeerd.

Volgens de verdachte heeft hij niets tegen zijn zus, 'zijn eigen bloed'. Hij is alleen boos op Henriquez, die zijn zus met rust zou moeten laten. Henriquez heeft hem eerder beschoten zegt de verdachte.

De vrouw vertelde dat haar familie woedend is dat zij met Henriquez omging. De oudste broer zou haar moeten wreken, vertelde zij, om de eer van de familie te redden. K. ging daar tijdens de zitting niet op in.

Opwelling

K. zegt zelf dat hij in een opwelling heeft gehandeld. Volgens de rechtbank was K. kalm vlak na zijn aanhouding. In de cel was hij echter woedend geworden. De rechter vroeg hem of hij met zijn hoofd tegen de muur beukte, omdat zijn zus niet was overleden.

Advocaat Taner vond die vraag te ver gaan. De rechter zou daarmee hebben laten blijken vooringenomen te zijn. Taner wraakte de rechtbank. Deze moet nu een wrakingskamer bij elkaar roepen. Die bepaalt of de rechter inderdaad te ver is gegaan. Een datum is nog niet bekend.