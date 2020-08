Advocaten willen vrijspraak voor 'tbs-moord' Lelystad, verdachte zegt ‘sorry’ tegen nabestaanden

Michel B. en Jan van K. - die terechtstaan voor het doden van de 72-jarige ex-tbs’er Gerrit Thomassen in Lelystad – moeten volgens hun advocaten worden vrijgesproken van moord en doodslag. Hiervoor pleitten zij woensdag op de tweede zittingsdag in de rechtbank in Lelystad. Justitie eiste dinsdag celstraffen van 15 en 18 jaar en tbs met dwangverpleging tegen de verdachten voor het ombrengen en bestelen van het slachtoffer.

De 36-jarige tbs’er Michel B., die tijdens het misdrijf in april vorig jaar op weekendverlof was, heeft bekend wat zich heeft afgespeeld in de woning aan Het Rode Klif. Volgens zijn advocaat is geen sprake van moord, maar hebben B. en de 49-jarige medeverdachte Jan van K. het slachtoffer samen gedood in een gemoedsopwelling bij B., die extreem agressief was geworden na een seksueel getinte opmerking waardoor hij een flashback kreeg naar de jaren waarin hij misbruikt werd door zijn vader.

Niet gedood om diefstal te verdoezelen

Volgens de advocaat van Michel B. is evenmin sprake van zogeheten gekwalificeerde doodslag, want het was volgens hem niet de bedoeling van beide mannen om met de doodslag de diefstal van geld en goederen te verhullen. De diefstal volgde namelijk na de moord. Volgens justitie vormden geldproblemen het motief van de daders. In totaal werd ruim achtduizend euro van de rekening van het slachtoffer overgeboekt. Ook werden een laptop, mobiele telefoon en sieraden gestolen.

Over de rol van ex-tbs’er Jan van K., die volgens justitie 18 jaar de cel in moet, blijven de partijen elkaar tegenspreken. De advocaat van Van K. – Mariska Pekkeriet uit Deventer – ontkent onder meer dat haar cliënt heeft meegeholpen het slachtoffer te drogeren en daarna te smoren met een kussen, zoals Michel B. beweert. Van K. keek tijdens het misdrijf toe en was naar eigen zeggen niet in staat in te grijpen: hij had vijftien halve liters bier op en zes jointjes.

In zijn laatste woord bood Michel B. zijn verontschuldigingen aan richting de nabestaanden op de tribune. ,,Het doet me heel veel dat ik het gedaan heb. Het doet me veel pijn en ik heb behandeling ervoor nodig.”

De rechtbank doet op 9 september uitspraak.

