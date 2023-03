Afschieten edelherten in Oostvaardersplassen mag doorgaan

In een halfuur haalt Urk bakken met geld op voor ‘stadion’: ‘Hadden we niet durven dromen’

Menig vereniging kan niet zonder steun van de gemeente bij de bouw van een nieuwe kantine of tribune. Bij SV Urk doen ze het anders: dankzij een bijzonder halfuurtje, waarin een half miljoen euro is opgehaald, kan de bouw van een nieuwe hoofdtribune annex clubhuis van 82 meter lang snel beginnen. ,,Wat we hier doen is wel uniek.”