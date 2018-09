Afschieten herten in Oostvaardersplassen gaat door: Flevoland houdt voet bij stuk

Woningen minder waard door Lelystad Airport? 'Schade­claim kansrijk'

25 september Honderden huiseigenaren hebben recht op een schadeloosstelling als hun woning in waarde daalt vanwege Lelystad Airport. Dat stelt de in Zwolle gevestigde Stichting Rechtsbehoud. Wiebe Lenstra, jurist achter het initiatief: ,,Woon je in de buurt van Lelystad Airport, dan heb je een grote kans op schadevergoeding.”