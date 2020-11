Agent bij aanhouding mishandeld in Lelystad

Agent mishandeld in Nijverdal, burgemees­ter sluit café

22 juni NIJVERDAL - Burgemeester Raven heeft afgelopen weekend een café in Nijverdal laten sluiten. Oorzaak hiervan is dat een cafébezoeker een agent heeft mishandeld. Aangezien het niet de eerste melding bij dit café is, is er besloten om vervolg stappen te ondernemen.