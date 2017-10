Agenten Lelystad krijgen bodycam

Waarschuwen

De agenten die deelnemen aan de proef mogen zelf bepalen wanneer ze de camera aanzetten. Als ze opnames maken, moeten ze dat wel aan omstanders laten weten. In de instructie staat dat de camera alleen mag worden aangezet op de openbare weg en in openbare gebouwen, tenzij er sprake is van een noodsituatie of aanhouding op heterdaad. De proef in Flevoland is onderdeel van een landelijk onderzoek en loopt tot maart volgend jaar.