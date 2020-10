‘Agressieve’ skater (18) uit Lelystad verzet zich hevig bij arrestatie in Haagse parkeergarage

Amper besmettin­gen in noorden van Flevoland, toch strengere regels: ‘Erg vervelend’

24 september Waarom geldt ‘code oranje’ voor heel Flevoland terwijl het aantal coronabesmettingen in een groot deel van de provincie beperkt is? Dat vragen burgemeesters, politici en ondernemers zich af. ,,Mijn grootste angst is dat de horeca weer helemaal dicht moet”, zegt Twan Hakvoort van ‘t Voorhuys in Emmeloord, waar het aantal besmettingen reuze meevalt.